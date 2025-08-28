A Casal di Principe scatta il coprifuoco notturno per i più giovani. Con una nuova ordinanza sindacale, il primo cittadino Ottavio Corvino ha disposto che i minori di 14 anni non potranno circolare, sostare o frequentare spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico tra le ore 24:00 e le 06:00, se non accompagnati da un adulto responsabile.

La decisione arriva a seguito di un aumento, registrato nelle ultime settimane, di episodi che hanno visto minori soli in strada durante le ore serali e notturne, esponendosi a rischi di incidenti, aggressioni, consumo di alcol e droga, vandalismo e contatti con la criminalità minorile.

L’ordinanza specifica che l’adulto accompagnatore deve garantire la sorveglianza diretta del minore e si assume la piena responsabilità delle sue azioni. Pur trattandosi formalmente di un “invito” rivolto ai genitori, in caso di violazioni sono previste sanzioni: i controlli saranno effettuati da Polizia Locale, Carabinieri e Questura, che procederanno al fermo e all’identificazione dei ragazzi trovati in strada senza accompagnatore.

Un provvedimento che mira a rafforzare la sicurezza pubblica e a tutelare i più giovani da situazioni di pericolo.