Grave incidente stradale sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, dove un camion ha improvvisamente oltrepassato la carreggiata, causando un impatto multiplo. Il bilancio attuale è di tre morti e 18 feriti.

Secondo le informazioni fornite dal servizio di emergenza 118, le tre vittime si trovavano a bordo di un’ambulanza della Misericordia. Si tratta di due volontari e del paziente che stavano trasportando. Il mezzo di soccorso è rimasto coinvolto insieme a tre automobili, un caravan e il camion responsabile dell’impatto.

Tra i feriti, uno è stato classificato in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in codice verde. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 2, supportati da mezzi sanitari provenienti da Firenze, dall’automedica di Arezzo e da unità infermieristiche. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. È stato attivato il protocollo di maxiemergenza.

I vigili del fuoco sono in azione dalle 11:35 con due squadre, una proveniente dal distaccamento di Montevarchi e l’altra dalla centrale operativa di Arezzo. In supporto è stata impiegata anche un’autogru del comando di Firenze.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza alla confraternita della Misericordia.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso.