Trenta persone sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un ristorante di un villaggio turistico a Nicotera Marina, nel Vibonese. Cinque dei coinvolti hanno riportato sintomi più gravi e sono ricoverati in ospedale per cure mediche.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando i Carabinieri del NAS, che hanno ispezionato le cucine del ristorante, prelevato campioni alimentari e disposto la distruzione di tutti i cibi conservati, per prevenire ulteriori rischi per i clienti.

La nota del sindaco

Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha espresso il suo sostegno ai cittadini coinvolti attraverso un post su Facebook: «Rivolgo i migliori auguri di pronta guarigione a tutte le persone coinvolte».

Marasco ha inoltre chiarito che l’episodio non riguarda in alcun modo i ristoranti con libero accesso presenti sul territorio. «I nostri locali sono sottoposti a controlli rigorosi e sono conosciuti per l’impegno nella sicurezza alimentare e nella qualità dei prodotti offerti – ha aggiunto – Invito tutti a continuare a frequentare i ristoranti della nostra comunità, pilastri della nostra cultura e tradizione culinaria».