Tragedia domenicale sull’autostrada A3 Napoli–Salerno, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Portici. Poco prima delle 10:45, un violento incidente stradale ha causato la morte di due giovani di Torre Annunziata, rispettivamente di 22 e 27 anni, e il ferimento di altre cinque persone.

Le vittime e i soccorsi

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’impatto, non hanno potuto salvare i due ragazzi: entrambi sono deceduti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Due dei feriti sono stati trasferiti in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre altri tre passeggeri, rimasti contusi, sono stati ricoverati per accertamenti e tenuti in osservazione.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, lo scontro avrebbe coinvolto almeno tre veicoli. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono un possibile colpo di sonno del conducente o una perdita di controllo legata all’alta velocità. L’impatto ha provocato il ribaltamento di una delle auto, che è stata sbalzata di diversi metri.

L’intervento dei vigili del fuoco

La violenza dell’urto ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati a estrarre alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere. L’area è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, causando forti rallentamenti lungo la carreggiata sud.

Sicurezza stradale ancora sotto i riflettori

L’incidente sull’A3 riaccende l’attenzione sulla sicurezza autostradale e sui rischi legati a stanchezza e velocità eccessiva. Le autorità invitano i conducenti alla massima prudenza, soprattutto nei fine settimana, quando i flussi di traffico risultano più intensi.