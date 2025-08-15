Tragedia nella notte di Ferragosto sulla strada provinciale che collega Terracina a San Felice Circeo. Erano circa le 3.30 quando, all’altezza del chilometro 8 di via Terracina, un’auto ha investito tre giovani che camminavano lungo il margine della carreggiata. Un ragazzo di 16 anni, originario di Latina, è morto sul colpo. Un amico ha riportato ferite non gravi, mentre il fratello della vittima è rimasto illeso ma in stato di shock.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Il Messaggero, il veicolo viaggiava a velocità sostenuta e, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso. Il conducente ha proseguito in direzione Terracina, facendo perdere le proprie tracce.

L’auto sarebbe di colore beige, ma l’assenza di telecamere pubbliche in quel tratto di provinciale rende più difficile l’individuazione del responsabile. Le forze dell’ordine stanno cercando eventuali riprese da sistemi di videosorveglianza privati e hanno avviato una battuta di ricerca nella zona.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e del Commissariato di Terracina, insieme alle ambulanze del 118. Per il 16enne non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale “Fiorini” di Terracina, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di 20 giorni.

Un tratto di strada pericoloso

L’incidente è avvenuto su un tratto privo di marciapiedi, con solo una striscia sterrata larga circa un metro a bordo carreggiata. Nonostante lungo la provinciale sorgano numerosi residence e complessi turistici, frequentati da migliaia di villeggianti in estate, le condizioni di sicurezza per i pedoni restano precarie.

Le indagini proseguono per individuare e arrestare il pirata della strada.