Tragedia sulla strada provinciale 231, all’altezza di Terlizzi (Bari), dove tre ciclisti sono stati investiti e uccisi questa mattina da un’auto. Le vittime erano membri della sezione Avis di Andria ed erano impegnate in un’uscita di gruppo. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, guidato da un uomo di 40 anni residente nella zona, avrebbe perso il controllo centrando in pieno il gruppo di ciclisti che procedeva in direzione sud. Dopo l’impatto, l’auto è finita contro il guardrail. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi — allertati dallo stesso conducente — per i tre uomini non c’è stato nulla da fare.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, che ha affidato ai social un messaggio di vicinanza:

“Questa mattina tre ciclisti hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale 231. Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore. Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera.”

L’intera comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre continuano le indagini per chiarire le cause del drammatico schianto.