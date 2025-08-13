Attimi di paura a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, dove tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sono stati trascinati al largo dalla corrente mentre si trovavano su un Sup. La causa è stato l’improvviso aumento dell’intensità del vento che ha reso impossibile per i piccoli rientrare a riva.

L’allarme è scattato immediatamente e la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salerno, valutata la gravità della situazione, ha inviato in mare la motovedetta CP854.

Il salvataggio

All’arrivo sul posto, i militari hanno individuato il Sup, ma i tre bambini non erano più a bordo. Nel frattempo, i piccoli, compresa la difficoltà, erano riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggetta dello Scoglione, un’area inaccessibile sia via terra che via mare con un mezzo di grandi dimensioni.

Grazie alla collaborazione di uno stabilimento balneare, che ha messo a disposizione una piccola imbarcazione, i militari sono riusciti a raggiungerli e portarli in salvo.

Nessuna conseguenza fisica, solo tanta paura

Fortunatamente, per i bambini nessuna conseguenza di salute, solo un grande spavento. Sono stati subito riaffidati ai genitori, anch’essi provati dall’accaduto.