Un uomo di 31 anni, di origini cubane e residente da anni a San Giorgio a Cremano, è stato arrestato dai Carabinieri dopo un controllo su strada che ha rivelato possesso di sostanze stupefacenti.

Il controllo in strada

Il 31enne è stato fermato mentre era alla guida di uno scooter senza casco, patente né assicurazione. Fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso, attirando l’attenzione dei militari della stazione locale.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato due bustine di marijuana e tre di crack.

La perquisizione a casa

Il controllo è stato esteso anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati scoperti:

40 grammi di hashish;

materiale per il confezionamento delle dosi;

un bilancino di precisione.

L’arresto

Il 31enne, incensurato fino ad oggi, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e trasferito in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.