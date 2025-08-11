Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada Napoli-Salerno in direzione sud, nei pressi dell’uscita Torre Annunziata Scavi. Sono stati coinvolti più veicoli e sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade, il 118 e la Polizia Stradale di Angri.

A seguito dell’incidente è stata disposta la chiusura del tratto autostradale in direzione Salerno, con uscita obbligatoria e deviazione del traffico sulle strade urbane di Torre Annunziata. Attualmente sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel sinistro, avvenuto poco prima delle 11, una donna ha perso la vita mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il motociclista ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica.