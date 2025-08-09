Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo: secondo le stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, si registreranno 12,64 milioni di spostamenti in autoveicolo.

Per oggi, sabato mattina, è previsto bollino nero; domani, domenica, sarà invece bollino rosso.

Previsioni traffico

Sabato mattina: condizioni più critiche, con partenze dai grandi centri urbani verso le località balneari del Sud, le mete di montagna del Nord e i confini di Stato.

Domenica pomeriggio e sera: traffico intenso per i rientri di chi ha scelto un weekend breve.

Il forte aumento della mobilità è legato alla chiusura di gran parte delle attività lavorative in vista della settimana di Ferragosto.

Misure adottate da Anas

Per ridurre i disagi, Anas ha sospeso ulteriori cantieri, arrivando a 1.392 cantieri fermi, pari all’83% del totale sulla rete stradale e autostradale gestita.

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, ha dichiarato:

«In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni, cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione. Stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e le forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva».