Nuovo capitolo nell’inchiesta sugli appalti pilotati al Comune di Sorrento, che ha già portato all’arresto dell’ex sindaco Massimo Coppola. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il ritorno in carcere per Raffaele Guida, noto come “Lello il sensitivo”, e per altri sei indagati coinvolti nell’indagine.

La posizione di Raffaele Guida

Raffaele Guida, volto conosciuto nelle tv locali campane come cartomante, è considerato dagli investigatori “l’alter ego del sindaco Coppola”. Nelle relazioni con gli imprenditori si presentava come un vero e proprio “vicesindaco”, esercitando un ruolo centrale nel presunto sistema corruttivo.

Il gip ha disposto per lui la misura del carcere, ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato.

Le altre misure cautelari

Oltre a Guida, le misure cautelari riguardano altri sei indagati:

Carcere per il tecnico Michele Rescigno.

Sospensione per un anno da qualunque ufficio pubblico per Luigi Desiderio, membro delle commissioni di gara.

Arresti domiciliari per gli imprenditori Luigi Todisco, Mario Parlato, Raffaele Guarino e Alessandro Di Domenico.

Un ottavo indagato è invece rimasto escluso dalle misure, poiché il giudice non ha ravvisato esigenze cautelari nei suoi confronti.

Le motivazioni del gip

Nella nuova ordinanza il gip sottolinea come le indagini abbiano portato alla luce “un sistema criminale ben collaudato da anni”, che vede coinvolti almeno altri 22 indagati, tra funzionari comunali e imprenditori.

Il cosiddetto “Sistema Sorrento” non si basava solo su meccanismi corruttivi tradizionali, ma su un vero e proprio sodalizio criminoso tra Coppola e Guida:

da un lato, l’obiettivo di moltiplicare le iniziative pubbliche del Comune;

dall’altro, quello di ricavarne utilità illecite sistematiche, a cui nessuno poteva sottrarsi.

Il giudice evidenzia inoltre che i reati contestati sono recenti, in alcuni casi legati ad appalti ancora in corso, e che sussiste un “concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa”, poiché l’organizzazione criminale sarebbe stata solo parzialmente svelata.