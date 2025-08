L’estate italiana si prepara a voltare pagina. Dopo settimane segnate da instabilità atmosferica e fenomeni temporaleschi, una nuova fase dominata dal caldo africano è pronta a investire la penisola. Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, il maltempo è ormai agli sgoccioli, lasciando spazio a un progressivo aumento delle temperature e a condizioni meteorologiche più stabili.

Ultimi temporali tra Centro e Sud, poi l’alta pressione

Nel dettaglio, la giornata di domenica 3 agosto sarà ancora caratterizzata da residui rovesci e temporali sparsi, soprattutto lungo il versante adriatico centrale, con particolare attenzione all’Abruzzo dove non si escludono fenomeni intensi in serata. Anche alcune aree interne del Sud Italia potrebbero essere interessate da precipitazioni localizzate. Le temperature, in questa fase, rimarranno in linea con le medie stagionali.

Da lunedì torna il sole con l’anticiclone delle Azzorre

A partire da lunedì 4 agosto, l’anticiclone delle Azzorre inizierà ad espandersi sull’Italia, determinando un netto miglioramento del tempo. Fatta eccezione per isolate piogge residue su Puglia e Basilicata, il ritorno della stabilità atmosferica porterà giornate soleggiate e temperature gradevoli, con massime comprese tra i 30 e i 32°C.

Caldo africano in arrivo da giovedì 7 agosto

Il cambiamento più significativo arriverà da giovedì 7 agosto, quando l’anticiclone delle Azzorre lascerà il passo a una più intensa rimonta di origine africana. Una massa d’aria calda proveniente dal Nord Africa raggiungerà il Mediterraneo, coinvolgendo in particolare il Sud Italia e le Isole Maggiori. Le temperature subiranno un sensibile rialzo, con valori che supereranno i 35°C in diverse regioni. Tra venerdì 8 e domenica 10 agosto, si potranno registrare punte di 38°C, segnando l’inizio di una nuova ondata di calore.

Al Nord clima più temperato, ma in progressivo riscaldamento

Le regioni settentrionali continueranno a beneficiare di un clima relativamente più mite, anche se il rialzo termico sarà avvertibile anche qui, con valori comunque più contenuti rispetto al resto del Paese.

Prospettive fino a Ferragosto

Secondo le ultime proiezioni, l’anticiclone africano dovrebbe mantenere la sua influenza su buona parte della penisola almeno fino a Ferragosto, consolidando una fase stabile e molto calda che segnerà il cuore dell’estate italiana.