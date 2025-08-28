Paura e proteste tra i turisti in due hotel dell’isola di Ischia. Ieri sera, 16 ospiti di una struttura ricettiva a Lacco Ameno hanno abbandonato le camere dopo aver constatato la presenza di topi all’interno dell’albergo. I clienti si sono riversati in strada, chiedendo immediatamente interventi e risarcimenti.

L’intervento delle autorità

Sul posto è arrivata una volante del commissariato di Polizia di Stato di Ischia, che ha raccolto le segnalazioni e richiesto l’intervento dell’ASL locale per verificare le condizioni igienico-sanitarie della struttura.

In attesa dei controlli, alcuni turisti hanno deciso di abbandonare l’hotel e interrompere la vacanza, mentre altri hanno chiesto un risarcimento alla direzione dell’albergo.

Secondo episodio nello stesso territorio

Nella mattinata odierna, gli agenti sono intervenuti in un secondo hotel, questa volta a Ischia Porto, dove i turisti hanno segnalato la presenza di ratti negli spazi comuni della struttura. Anche in questo caso è stata richiesta l’ispezione dell’ASL per valutare la situazione sanitaria.