Ormai i “sold out” sono parte integrante del cantautore Tony Colombo che anche a Sharm El Sheikh e al Negombo di Lacco Ameno (con oltre 2mila tagliandi d’ingresso staccati) ha registrato pienoni per le sue esibizioni musicali.

Lo scorso 9 agosto, ha collezionato oltre 1.500 paganti all’Arena del Mare di Termoli per la tappa molisana del suo lungo “Europe Tour 2025”.

Poi, in rapida sequenza, il grande entusiasmo per il live in Egitto a Ferragosto e l’incredibile successo di pubblico nella tappa ischitana.

L’artista sta praticamente collezionando una impressionante serie di pienoni ovunque si esibisca.

Dopo quelli registrati al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (per quattro appuntamenti con complessivi 15mila spettatori), allo stadio comunale di Villa Literno (Caserta) con 6.500 paganti, Mondragone (Caserta) con 20mila spettatori in piazza e, infine, a Montesarchio (Benevento) con 15mila presenze in piazza Umberto I, è giunta la grande soddisfazione per il live al “Negombo” dove i fan hanno accompagnato – cantando a squarciagola – l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, per oltre due ore di musica.

Colombo: “Scritta una pagina indimenticabile

“Abbiamo scritto insieme una pagina indimenticabile in uno dei luoghi più iconici di Ischia. Vedere il “Negombo” pieno in ogni ordine di posto, respirare la vostra energia e il vostro amore, è stato qualcosa di unico. Un grazie speciale al sindaco di Ischia per il sostegno, alla proprietà del “Negombo” per l’ospitalità e a Mimmo Borriello, cuore e mente della produzione, per aver reso possibile una serata così perfetta. Il vostro calore mi accompagnerà per tutta la vita”

I brani in scaletta

In ogni appuntamento in scaletta i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto” e l’ultimo successo “Strigneme accussì” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo.

Il 25 agosto arriva il nuovo brano “Se devo tradirti lo faccio con te”

«Sta per arrivare una storia d’amore intensa, vera e senza compromessi – annuncia dai suoi canali social Tony Colombo – il mio nuovo singolo, “Se devo tradirti lo faccio con te”, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e con il video ufficiale su YouTube dal 25 agosto, prodotto da CR Studio e distribuito da Sony Music e Altafonte».Il brano è stato composto dallo stesso Tony Colombo con Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato.

I musicisti di Tony Colombo, la direzione artistica, la produzione, il management

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo.

Prossimi appuntamenti live ad agosto

Dopo il live di Lacco Ameno, Tony Colombo tornerà a calcare i palcoscenici ad agosto il 20 al Castello di Milazzo (Messina), il 25 a Brusciano (Napoli) e, infine, il 31 agosto a Cicciano (Napoli).