Un nuovo incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio comunale di Fisciano, all’altezza della curva che conduce all’imbocco in direzione Avellino. Protagonista un tir che, affrontando una curva a gomito, ha perso l’intero carico di pomodori, finito sull’asfalto e nel terrapieno adiacente.

Carreggiata parzialmente bloccata, traffico rallentato

Il materiale disperso ha invaso la sede stradale, bloccando parzialmente la carreggiata e causando rallentamenti significativi alla circolazione. Fortunatamente, non si registrano feriti: il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, così come gli altri automobilisti in transito al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei cassoni e del prodotto agricolo dalla sede stradale.

Terzo episodio simile in pochi giorni

Si tratta del terzo incidente analogo avvenuto sul raccordo Avellino-Salerno in pochi giorni. A questi si aggiunge un altro sinistro, avvenuto nella zona industriale di Fisciano, in cui una madre e sua figlia erano rimaste ferite.

La frequenza degli episodi riaccende l’attenzione sulla sicurezza del tratto, soprattutto in prossimità di curve pericolose e su carichi non adeguatamente assicurati.