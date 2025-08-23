Rintracciato e fermato Christian Persico, 36 anni, ex compagno di Tina Sgarbini, la donna di 47 anni trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Montecorvino Rovella. Persico si era reso irreperibile subito dopo il delitto, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri e dalla Procura di Salerno, sono proseguite per l’intera giornata fino al ritrovamento in località San Pietro, sempre a Montecorvino Rovella.

Determinante la segnalazione di un cittadino, che ha avvistato l’uomo e avvisato immediatamente le forze dell’ordine. All’arrivo dei militari, Persico non ha opposto resistenza.

La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Salerno, che sta ricostruendo la dinamica dell’omicidio. L’ipotesi di femminicidio resta al centro delle indagini.