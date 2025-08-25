Momenti di terrore a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una ragazza di 20 anni è rimasta ferita a una gamba da un colpo di pistola esploso durante un tentativo di rapina. Secondo la ricostruzione della Polizia, la giovane viaggiava come passeggera a bordo di un’auto guidata da un’amica quando le due sono state avvicinate da un uomo in scooter, con il volto coperto. L’individuo avrebbe tentato di rapinarle, ma la conducente ha reagito accelerando. A quel punto il malvivente ha esploso un colpo di arma da fuoco, centrando la ventenne.

La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni, secondo fonti sanitarie, non sarebbero gravi.

Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare l’autore della rapina. Sono in corso analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccolta di testimonianze.