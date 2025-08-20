Un tentativo di furto si è trasformato in un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine a Melito di Napoli, dove un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di rapina impropria e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava cercando di mettere in moto uno scooter parcheggiato lungo una strada del centro cittadino. I militari della tenenza locale, impegnati in un normale servizio di controllo, lo hanno sorpreso in flagranza.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato di guadagnarsi la fuga con un gesto violento: ha sollevato lo scooter e lo ha scagliato contro la portiera dell’auto di servizio, danneggiandola. Nel tentativo di bloccare il fuggitivo, uno dei militari ha riportato una frattura a un dito della mano.

Il 29enne è stato immediatamente immobilizzato e condotto in caserma. Attualmente si trova in camera di sicurezza, in attesa di essere sottoposto a giudizio per direttissima.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, con controlli mirati per contrastare furti e rapine, fenomeni purtroppo ancora diffusi nell’area metropolitana di Napoli.