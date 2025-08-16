Momenti di paura nella zona portuale di Napoli, dove un taxi ha preso improvvisamente fuoco in una traversa di via Marina, nei pressi dell’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via De Gasperi. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo le autorità a isolare immediatamente l’area per evitare rischi a persone e veicoli in transito.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e prestare soccorso al passeggero che si trovava a bordo. Secondo le prime informazioni, l’auto sarebbe alimentata a gas, un elemento che ha reso ancora più delicata la gestione dell’emergenza. L’incendio, domato dopo l’intervento dei vigili del fuoco, ha provocato danni anche nelle vicinanze, alimentando la preoccupazione di residenti e operatori portuali. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.