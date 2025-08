Un uomo di 35 anni, residente a Fuorigrotta e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte con l’accusa di furto in abitazione. Il colpo è avvenuto in un appartamento situato in via Aniello Falcone, nel cuore del quartiere Vomero.

L’intervento dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero è scattato dopo una chiamata al 112 da parte di un residente dello stabile, insospettito da rumori sospetti provenienti dall’appartamento vicino.

Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso il ladro e recuperato l’intera refurtiva, che era stata raccolta all’interno di uno zaino rinvenuto sul tavolo della cucina. Il 35enne è stato fermato e condotto in carcere, dove attende il processo.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per rintracciare un secondo individuo coinvolto nel furto. Il complice è riuscito a fuggire poco prima dell’arrivo dei carabinieri. L’auto utilizzata per la fuga è stata individuata e sottoposta a sequestro.

L’indagine prosegue per identificare e arrestare il secondo responsabile.