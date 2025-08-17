Una tragedia senza precedenti ha sconvolto l’isola di Ischia nella serata di sabato, quando un uomo armato ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie e i suoi familiari, provocando due morti e lasciando una donna in gravissime condizioni.

La dinamica della sparatoria

Il responsabile è Antonio Luongo, 69 anni, ex operatore ecologico in pensione residente a Pomigliano d’Arco. L’uomo, dopo aver raggiunto Ischia con un’auto a noleggio, ha aspettato l’ex moglie Lyudmyla Velykgolova, 42 anni, di origine ucraina, nei pressi dell’abitazione della madre della donna, a Forio, località Cuotto.

Intorno alle 18:30, quando i familiari sono usciti di casa, Luongo ha esploso diversi colpi di pistola contro il compagno della donna, Nunzio Russo Spena, 49 anni, operaio napoletano, e contro l’ex suocera Zinoviya Knihnitska, 62 anni. Entrambi sono deceduti sul posto.

Pochi istanti dopo ha inseguito l’ex moglie, colpendola con sei proiettili. Subito dopo si è tolto la vita con la stessa arma, una pistola Beretta detenuta illegalmente con matricola abrasa.

Le condizioni dell’unica sopravvissuta

Lyudmyla Velykgolova è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Ischia, dove i medici hanno effettuato un delicato intervento chirurgico. In seguito è stata trasferita in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Il precedente avvertimento

Nella stessa mattinata, l’ex moglie e la madre avevano notato la presenza dell’uomo nei pressi della loro abitazione. Dopo aver allertato i carabinieri, la 42enne aveva sporto denuncia formale per intimidazione. Non risultano però denunce pregresse a carico di Luongo per maltrattamenti o violenze domestiche.

Un’isola sotto shock

La zona del Cuotto era affollata di turisti e residenti: in molti hanno udito gli spari e cercato riparo, ma nessun passante è rimasto ferito. La circolazione stradale nella parte alta di Forio è rimasta bloccata per ore in attesa dell’autorizzazione alla rimozione delle salme.

Il sindaco di Forio, Stani Verde, ha espresso il cordoglio della comunità:

“Siamo profondamente scossi da questa tragedia che ha spezzato due vite innocenti. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un femminicidio e a un duplice omicidio che nulla hanno a che fare con l’amore. La nostra comunità è vicina alle famiglie delle vittime”.

In segno di lutto, il Comune ha annullato gli eventi ufficiali previsti tra sabato sera e domenica.