Dopo una lunga e delicata operazione chirurgica, Lyudmyla Velykgolova, 43 anni, è stata trasferita in eliambulanza dall’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno al Cardarelli di Napoli. La donna è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Ischia, raggiunta da sei colpi di pistola esplosi dall’ex marito, che poco prima aveva ucciso la madre e il suo compagno prima di togliersi la vita.

L’intervento d’urgenza

Ricoverata in condizioni critiche, Lyudmyla è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per fermare una grave emorragia. I medici hanno inoltre drenato un emopneumotorace. L’operazione si è conclusa nella tarda serata.

Trasferimento a Napoli

Verso le 00:30, la paziente è stata trasferita in elicottero al Cardarelli, dove si trova tuttora ricoverata. Le sue condizioni restano gravi e i medici continuano a monitorarla costantemente.