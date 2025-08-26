Non migliorano le condizioni di salute di Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, risultato positivo al Covid. In un video condiviso sui social, il cantante ha raccontato i sintomi che sta affrontando: «Non sento più sapori e odori, una sensazione che ho già provato in passato ed è davvero fastidiosissima».

Tour interrotto: salta la tappa siciliana

A causa del contagio, la band è stata costretta a cancellare tre date del tour estivo in Sicilia, lasciando delusi i numerosi fan che attendevano i concerti.

Le parole di Stash: «Non è un’influenza stagionale»

Il cantante, originario di Napoli, ha voluto chiarire un punto che gli sta particolarmente a cuore: «In tanti mi scrivono di non chiamarlo Covid ma influenza. Io però ci sono passato davvero: sono stato in ospedale con una polmonite bilaterale, attaccato all’ossigeno e con la paura di morire. Non era una semplice influenza stagionale».

Oggi, sottolinea, la situazione è diversa grazie a farmaci e strumenti migliori, ma resta fondamentale la prudenza: «Se risulto positivo a un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone».

Covid in Italia: i dati aggiornati

Sul tema è intervenuto anche Gianni Rezza, epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, ricordando che il virus Sars-CoV-2 circola ancora e che «non deve essere oggetto di negazionismi».

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al 20 agosto 2025 l’occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid è pari all’1,1%, con 652 ricoverati. Un numero ancora contenuto, ma in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti.