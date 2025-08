Ritrovato privo di vita Francesco Monda, 78 anni, il turista originario di Marigliano, in provincia di Napoli, disperso in mare dal 30 luglio scorso nelle acque del Capo di Leuca, tra Pescoluse e Torre Vado. Il corpo è avvistato nelle ultime ore da un’imbarcazione di passaggio non lontano dalla costa di Torre San Giovanni, marina di Ugento, e successivamente recuperato dalle autorità competenti.

Monda si trovava in vacanza a Pescoluse quando, la mattina del 30 luglio, si era tuffato in mare per una nuotata e non aveva più fatto ritorno. A lanciare l’allarme era stata la figlia, che non vedendolo rientrare aveva subito contattato i soccorsi.

Le ricerche, partite tempestivamente, avevano coinvolto le unità navali della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, oltre a mezzi aerei dell’Aeronautica Militare e al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati per giorni nelle operazioni di perlustrazione della costa.

Il tragico epilogo pone fine alle speranze dei familiari e dell’intera comunità di Marigliano, rimasta in apprensione per giorni. Le autorità stanno ora completando le operazioni di identificazione e disporranno gli accertamenti di rito.