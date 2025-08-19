Dietro all’attentato contro l’auto di Francesca Sardella, conosciuta sui social come la “Regina degli hotdog”, potrebbero esserci gelosie legate ai social network e contrasti di natura commerciale. L’episodio si è verificato ad Avellino, nel quartiere Rione Mazzini, quando un giovane di 20 anni ha esploso cinque colpi di pistola contro l’Audi Q3 della donna.

La vicenda

La Sardella, che promuove la sua attività ambulante sui social, era finita recentemente al centro di una vicenda giudiziaria: la Guardia di Finanza di Avellino, insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Irpinia, aveva sequestrato il suo chiosco per abusivismo commerciale, nell’ambito di controlli contro l’economia illegale e il commercio irregolare.

La confessione del giovane

Domenica sera il ventenne si è presentato spontaneamente in Questura, ammettendo le proprie responsabilità. Ha raccontato di aver sparato da un’auto in corsa contro la vettura parcheggiata della Sardella, che ha assistito alla scena dal balcone della sua abitazione.

È stata la stessa ambulante a denunciare immediatamente l’accaduto.

Le indagini

Il giovane è quindi stato denunciato a piede libero con le accuse di danneggiamento aggravato e detenzione illegale di arma da fuoco. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire se abbia avuto complici e di ricostruire nel dettaglio il movente, che sembrerebbe intrecciare rivalità commerciali e dinamiche nate sui social.