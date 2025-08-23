Momenti di tensione nella notte a Torre del Greco (Napoli), dove sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. L’episodio principale si è verificato in via Fontana, dove una vettura appena parcheggiata è stata raggiunta dai proiettili. A bordo dell’auto si trovava un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, che fortunatamente è rimasto illeso.

Pochi minuti dopo, altri colpi sarebbero stati esplosi contro una palazzina distante poche centinaia di metri dal primo obiettivo. Anche in questo caso non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e del nucleo operativo di Torre del Greco, che hanno avviato i rilievi tecnici e le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali collegamenti tra i due episodi.