Tragedia a Ischia nel tardo pomeriggio, dove una sparatoria avvenuta in via Provinciale Panza 350, nella località di Foro d’Ischia, ha sconvolto la comunità. Intorno alle 18:30 un uomo di 69 anni avrebbe impugnato un’arma da fuoco e fatto fuoco contro più persone, provocando due morti e un ferito grave.

Le vittime sono un uomo di 48 anni e una donna di 63 anni, entrambi di origini ucraine e legati all’ex moglie dell’aggressore, e proprio il 69enne. Stando a quanto ricostruito, il 69enne avrebbe ucciso prima il compagno della donna e la madre di lei, per poi inseguire l’ex coniuge, una 42enne anch’essa di origini ucraine, e spararle. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Dopo la sparatoria l’uomo avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, esplodendo un colpo che lo ha ferito gravemente. Portato in ospedale in condizioni critiche e in pericolo di vita, è spirato poco dopo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e chiarire le motivazioni del gesto.

L’episodio ha gettato nello sgomento l’intera comunità isolana, che si trova a fare i conti con un evento di estrema violenza in pieno centro abitato e in un periodo dell’anno in cui l’isola è affollata di residenti e turisti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per comprendere meglio quanto accaduto.