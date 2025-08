Attimi di tensione nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto nel piccolo comune di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione situata in una zona residenziale. I responsabili, dopo aver aperto il fuoco, hanno anche danneggiato l’automobile del proprietario, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Nessun ferito, indagini in corso

Fortunatamente non si registrano feriti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto trapelato, la vittima sarebbe nota agli inquirenti, e non si esclude la pista dell’atto intimidatorio. L’ipotesi è che si tratti di un gesto mirato, forse legato a rapporti pregressi tra la vittima e gli aggressori.

Acquisite le immagini delle telecamere

Sul posto sono stati effettuati i rilievi tecnici e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I filmati avrebbero ripreso l’azione, ma i responsabili risultano con il volto coperto, rendendo più complesso il loro riconoscimento. Gli investigatori stanno lavorando per risalire all’identità degli autori e per ricostruire il movente dietro l’attacco.

Massimo riserbo sulle indagini

Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta. Tuttavia, nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli, anche in base alle dichiarazioni della vittima, che potrebbe fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili.