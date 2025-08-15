I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente a Napoli, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in via De Meis, al confine tra il comune di Cercola e il quartiere Ponticelli di Napoli, dove i militari avevano notato movimenti sospetti e un continuo via vai di persone. Dopo un appostamento, sono riusciti a individuare l’abitazione del sospettato e a identificare cinque acquirenti che erano entrati per acquistare cocaina.

Quando i Carabinieri sono intervenuti, il 42enne ha tentato di liberarsi della droga gettandola nel wc. Nonostante ciò, sono recuperate e sequestrate sette dosi già confezionate di cocaina. All’interno dell’appartamento sono trovati anche materiale per il confezionamento e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante la perquisizione, è stato inoltre scoperto e sequestrato un sofisticato sistema di videosorveglianza composto da sei telecamere collegate a un maxi schermo, utilizzato per monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.