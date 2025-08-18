Clamorosa fuga all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati: due migranti, sbarcati nei giorni scorsi al porto di Salerno e ricoverati nel reparto di Malattie infettive per sospetto vaiolo delle scimmie, sono riusciti a scappare calandosi dalla finestra con delle lenzuola annodate.

La fuga nella notte

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I due pazienti hanno improvvisato una corda con le lenzuola del letto e si sono calati da un’altezza di alcuni metri per guadagnare l’uscita dall’ospedale.

Nessuno si è accorto immediatamente dell’accaduto: il personale sanitario ha notato l’assenza solo in un secondo momento.

Non avevano il vaiolo delle scimmie

Secondo quanto emerso, i due sarebbero comunque stati dimessi a breve, poiché gli accertamenti epidemiologici avevano escluso la presenza del vaiolo delle scimmie. Le lesioni cutanee riscontrate non erano infatti riconducibili alla malattia.