La Guardia di Finanza, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e i Carabinieri, ha scoperto e sequestrato questa mattina uno stabilimento balneare abusivo allestito su un’area di circa 10.000 metri quadrati in località Coroglio (Nisida, Napoli).

L’operazione, avviata all’alba nell’ambito di un servizio di polizia demaniale, ha portato alla denuncia di tre persone e al sequestro di 520 attrezzature tra lettini, ombrelloni e sdraio.

Gli accertamenti hanno evidenziato che la zona era sottoposta non solo a divieto di balneazione, ma anche a divieto di accesso pedonale. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, l’attività abusiva avrebbe potuto fruttare fino a 3.000 euro al giorno in nero.

Sono in corso ulteriori verifiche sulla posizione reddituale dei tre denunciati.