Nuovi controlli straordinari hanno interessato Porta Nolana e le aree limitrofe di Napoli, nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato, con il supporto dei Commissariati Vicaria-Mercato, Arenella, Pianura e San Giovanni-Barra, della Guardia di Finanza e del personale dell’Asl Napoli 1 Centro.

Le verifiche sul territorio

L’attività si è concentrata in particolare tra piazza Mancini e Porta Nolana, zone caratterizzate da forte afflusso commerciale e criticità sul fronte della sicurezza urbana.

Nel corso dei controlli:

sono identificate 86 persone;

24 veicoli sono sottoposti a verifiche;

sono contestate due violazioni al Codice della Strada.

Irregolarità e sanzioni

Parallelamente, l’attenzione si è concentrata su diverse attività commerciali. Sei esercizi sono sottoposti a ispezioni approfondite:

in due casi sono elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro;

sono imposte prescrizioni correttive ai titolari per irregolarità di diversa natura.

Sicurezza alimentare

Particolare rilievo ha avuto l’aspetto sanitario: durante i controlli sono stati sequestrati 35 chili di alimenti conservati in condizioni non idonee. L’operazione ha portato anche alla chiusura temporanea di due ristoranti, a tutela dei consumatori.

Obiettivo: sicurezza e legalità

L’intervento rientra in una strategia di prevenzione e controllo integrato volta a rafforzare la sicurezza pubblica, garantire la regolarità commerciale e tutelare la salute dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno annunciato che le operazioni proseguiranno con ulteriori controlli nelle aree a maggiore densità urbana e commerciale.