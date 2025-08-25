Attimi di paura ieri pomeriggio sul litorale domizio, in provincia di Caserta, dove due giovani hanno rischiato di annegare a causa del mare agitato. A salvarli è stato un agente della Polizia di Stato, che non ha esitato a spogliarsi di uniforme e armamento per tuffarsi in acqua e riportarli sani e salvi a riva.

Il salvataggio in extremis

L’episodio si è verificato in via del Mare, a Castel Volturno. Una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza stava transitando in zona quando ha notato alcune persone in difficoltà che tentavano di raggiungere due giovani trascinati al largo dal forte vento e dalle onde.

Uno dei poliziotti, valutata la gravità della situazione, si è tuffato in mare e con grande prontezza è riuscito a raggiungere i ragazzi, afferrarli e condurli verso la battigia.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Uno dei due giovani, in stato di principio di annegamento, è stato trasferito al pronto soccorso della clinica Pinetagrande di Castel Volturno. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Indagini in corso

La Polizia sta ricostruendo l’accaduto per chiarire la dinamica e verificare se i due giovani si fossero tuffati nonostante eventuali avvisi o segnali di pericolo per il mare agitato.

L’intervento tempestivo del poliziotto ha quindi evitato che la vicenda si trasformasse in una tragedia, suscitando grande riconoscenza da parte dei presenti.