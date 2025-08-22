Paura a Giugliano in Campania (Napoli), dove tre automobili si sono scontrate in un incrocio particolarmente trafficato. L’impatto è avvenuto tra via Madonna delle Grazie, via Dante Alighieri, via Giugliano-Mugnano e via Magellano. Coinvolte una Jeep, una Fiat Panda e una Lancia Ypsilon.

L’auto ribaltata e i feriti

Ad avere la peggio è stata la Lancia Ypsilon, che dopo l’urto si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con più ambulanze. Alcuni occupanti dei veicoli hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

I rilievi e il traffico in tilt

Gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora in corso di accertamento. La circolazione nella zona ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e della rimozione dei mezzi incidentati.