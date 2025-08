Paura all’alba nel cuore dell’antico borgo di Ischia Ponte, dove una Volkswagen Golf blu si è ribaltata in via Giambattista Vico, la stretta arteria che collega il centro storico alla zona di Cartaromana. A bordo del veicolo c’erano due persone, rimaste fortunatamente illese. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro.

L’incidente all’uscita di una curva, forse un urto con il marciapiede

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe ribaltata autonomamente, probabilmente dopo aver perso aderenza o impattato contro il marciapiede, subito dopo una curva nei pressi del Pub La Virgola. Le cause esatte restano in fase di accertamento. Non si registrano feriti, solo danni al veicolo e fuoriuscita di carburante.

Carabinieri e Polizia Locale sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente avviato i rilievi e ascoltato le prime testimonianze. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dell’auto, affidata successivamente a un carroattrezzi.

Acquisite le immagini di videosorveglianza

Le forze dell’ordine non escludono di acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e il tragitto seguito dal veicolo. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che si tratti di un incidente autonomo dovuto a una manovra errata o a un improvviso ostacolo.