Tragico incidente nella tarda serata di ieri sulla Statale Sannitica, nei pressi dello svincolo per Caserta Sud, a Marcianise. A perdere la vita è Vincenzo De Rosa, 30 anni, originario di San Felice a Cancello.

La dinamica dell’incidente

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto con un passeggero quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guard rail.

Ferito il passeggero

Il passeggero è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. È attualmente ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Soccorsi e rilievi

Sul luogo dell’impatto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Napoli, già presente in zona, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.