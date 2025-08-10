Un grave incidente stradale si è verificato al chilometro 78 dell’autostrada, poco prima dell’uscita di Benevento, causando la morte di un motociclista di 44 anni, residente nel Sannio. Secondo una prima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Grottaminarda, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Il tratto autostradale in direzione Napoli è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

La salma è stata trasferita, su disposizione della Procura, all’obitorio dell’ospedale Rummo di Benevento per gli accertamenti medico-legali.