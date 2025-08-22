Pomeriggio di paura sull’autostrada nei pressi dello svincolo Nocera-Pagani, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un camion e una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli sarebbero entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un uomo di 38 anni originario di Napoli, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Sarno, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dall’abitacolo distrutto.

Il ferito, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni vengono descritte come gravissime.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato anche disagi alla circolazione, con rallentamenti e code lungo il tratto interessato.