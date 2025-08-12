Una tragedia ha sconvolto la frazione Casanova e l’intera comunità di Carinola. Un drammatico scontro tra una moto e un’auto, avvenuto nella mattinata di ieri, ha tolto la vita a Karim Attalla, 23 anni, originario del posto ma residente a Milano, dove viveva e lavorava.

Il giovane si trovava a bordo della sua Ducati lungo la strada provinciale che collega Casanova a Falciano del Massico quando, intorno alle 11, è avvenuto l’impatto con un’autovettura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Figlio di madre carinolese e padre di origine straniera, Karim è stato sbalzato dalla moto in seguito alla violenza dell’urto. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti, prestando le prime cure sul posto e trasferendolo in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni erano fin da subito critiche.

Il 23enne è rimasto in coma per alcune ore, ma nel tardo pomeriggio è sopraggiunto il decesso, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

Le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Carinola e della Compagnia di Mondragone, coordinati dal comandante Antonio Bandelli, per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato il momento dello scontro, fornendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Karim ha profondamente scosso la comunità di Carinola. La sindaca Giuseppina Di Biasio ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale:

“Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per la perdita improvvisa di un giovane della nostra comunità. È una sofferenza che spezza il cuore. Sono vicina alla famiglia, alla quale giunga il mio abbraccio e quello di tutta la comunità carinolese. Il mio pensiero va a Karim, strappato agli affetti dei suoi cari troppo presto. Veglia su tutti loro.”