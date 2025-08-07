Tragedia nella notte lungo la Strada Statale 303, in località Sterparo di Fratte, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è Gelsomino Silano, 44 anni, artigiano residente a Villanova del Battista.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava rientrando a casa a bordo del suo Fiat Fiorino quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo si è ribaltato più volte terminando la corsa in una scarpata adiacente alla carreggiata.

L’impatto è stato fatale: Silano è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del corpo, e i Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità di Villanova del Battista, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.