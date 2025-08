Tragedia all’alba di oggi, domenica 4 agosto, sulla strada statale 16 in direzione nord, all’altezza di Barletta. Un giovane di 26 anni, residente a Bitonto (Bari), ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto intorno alle ore 4. Nell’impatto sono rimaste ferite anche due donne, la sorella e la cugina della vittima.

L’auto si ribalta, inutili i soccorsi per il conducente

Secondo una prima ricostruzione, il 26enne era alla guida di un’autovettura quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata, terminando la corsa in condizioni critiche. L’impatto è stato fatale per il conducente, deceduto sul colpo.

Le due passeggeri, soccorse dal personale sanitario del 118, sono state trasportate d’urgenza negli ospedali di Andria e Barletta. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione medica.

Indagini in corso da parte della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude l’ipotesi di un colpo di sonno o di un improvviso ostacolo in carreggiata, ma ogni ipotesi resta aperta in attesa degli esiti ufficiali dell’inchiesta.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione sulla statale 16 nelle prime ore del mattino, con interventi prolungati per la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area.