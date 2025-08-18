Tragedia a Polignano a Mare, dove un ragazzo di 23 anni, Francesco Aronica, di Catania, è morto in seguito a un tuffo dalla scogliera di Lama Monachile, simbolo della località pugliese.

L’incidente

Il giovane, in vacanza in Puglia con un gruppo di amici, nel pomeriggio si sarebbe lanciato da diversi metri d’altezza. Dopo l’impatto con l’acqua ha perso conoscenza, probabilmente a causa di un grave trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha provato a rianimarlo. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Monopoli, il 23enne è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e i tanti turisti presenti nella zona, molto frequentata soprattutto durante il periodo estivo.