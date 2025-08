Un gesto drammatico e ancora inspiegabile si è consumato nelle scorse ore a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Un uomo di 45 anni, di origine straniera, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco su un ponte cittadino, rimanendo completamente avvolto dalle fiamme.

Il 45enne ha riportato ustioni gravissime di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e dei volontari della Vopi, che hanno stabilizzato l’uomo in condizioni critiche e lo hanno trasportato in codice rosso all’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Si indaga sulle cause: attesa per la prognosi

Le forze dell’ordine e la polizia locale sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini. Sono stati effettuati i rilievi e raccolte le prime testimonianze, mentre si sta procedendo anche all’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’area per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto estremo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vita recente dell’uomo per capire se possa trattarsi di un tentativo di suicidio legato a situazioni personali, sociali o economiche.

Condizioni gravissime, prognosi riservata

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta riservata a causa della gravità delle ustioni. Nelle prossime ore potrebbe rendersi necessario il trasferimento al reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Solo nei prossimi giorni, in base alla risposta del paziente alle terapie intensive a cui è sottoposto, sarà possibile stabilire se ci siano concrete possibilità di sopravvivenza.