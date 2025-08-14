Una giovane di 27 anni, Serena Manzo, residente a Rancitelli (Pescara), ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente stradale lungo la Fondo Valle Sangro, in provincia di Chieti. La ragazza era alla guida di una Ford Focus che, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità, è finita contro il guardrail spartitraffico, sfondandolo, nel tratto che conduce al casello dell’autostrada A14, nel territorio di Fossacesia.

Trasportata in gravi condizioni con eliambulanza del 118 all’ospedale di Pescara, Serena è deceduta intorno alle 5 del mattino. La giovane, come accertato dalle autorità, non era in possesso di patente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.