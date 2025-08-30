La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha condotto un’operazione di controllo mirata a contrastare l’abusivismo commerciale sul territorio provinciale. L’intervento, svolto dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, ha portato al sequestro amministrativo di oltre 2.000 kg di frutta e verdura a un operatore economico risultato privo della Scia per il commercio su area pubblica nel comune di Ionadi.

Donazione dei prodotti a fini solidali

Gli alimenti sequestrati non sono sprecati: in base a un’ordinanza comunale, sono infatti devoluti in beneficenza all’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “Il Dono”.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il capitano Francesco Isidoro Stassi, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, una rappresentanza del Corpo, il presidente dell’associazione beneficiaria e il sindaco di Ionadi.

L’impegno della Guardia di Finanza

L’operazione rientra nelle attività costanti della Guardia di Finanza volte a garantire il rispetto delle regole nel commercio, tutelare i consumatori e, allo stesso tempo, sostenere iniziative di solidarietà a favore della collettività.