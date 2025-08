Allarme sicurezza nel cuore del centro storico di Napoli, dove un senza fissa dimora armato di coltello è segnalato da numerosi cittadini e commercianti. La presenza dell’uomo, che ogni sera staziona in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli, sta generando crescente preoccupazione tra i residenti, soprattutto per i suoi comportamenti aggressivi e lo stato di evidente alterazione.

L’appello dei residenti: “Situazione insostenibile”

Le immagini inviate dai cittadini al deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi – Sinistra, mostrano il clochard a torso nudo aggirarsi nella zona, spesso affollata di turisti e famiglie. Il suo comportamento, talvolta minaccioso, si verifica a pochi metri dai tavolini di bar e ristoranti, compromettendo la serenità e la sicurezza dell’area.

“Chiediamo a gran voce che si intervenga — dichiarano i residenti — la situazione è diventata insostenibile, soprattutto in estate, quando la zona si svuota e mancano controlli costanti.”

L’intervento del deputato Borrelli

Francesco Emilio Borrelli ha rilanciato la denuncia pubblicamente, sottolineando la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree nevralgiche della città.

“Non solo il centro storico, ma tutta Napoli va resa più sicura e vivibile. Troppe zone sono divenute impraticabili a causa della presenza massiccia di persone in difficoltà che, con atteggiamenti sempre più aggressivi, mettono a rischio l’incolumità pubblica. Risse con coltelli, bottiglie di vetro e mazze non sono più episodi isolati”, ha dichiarato il parlamentare.

Borrelli ha inoltre ribadito che la questione dei senza tetto non può essere affrontata solo come un problema di ordine pubblico: “È un tema complesso e da gestire con soluzioni strutturali e dignitose, ma la sicurezza dei cittadini deve restare una priorità, soprattutto nei quartieri storici e turistici”.

Commercianti in difficoltà e rischio per l’economia locale

Gli operatori economici della zona lamentano disagi crescenti per l’attività quotidiana, tra clienti impauriti, episodi di vandalismo e degrado. Molti temono ripercussioni sull’immagine turistica della città, soprattutto nei mesi estivi.