All’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli è stato disposto in via temporanea la chiusura del reparto di medicina generale dopo la scoperta di sei casi di Covid tra i pazienti ricoverati.

La scoperta dei contagi

Secondo quanto ricostruito, i degenti – tutti anziani – erano arrivati in ospedale con tampone negativo e senza sintomi riconducibili al virus. Successivamente, però, durante i controlli periodici, sei di loro sono risultati positivi al Covid-19, facendo scattare immediatamente le procedure di contenimento per evitare ulteriori contagi.

L’ipotesi dei sanitari

I medici ritengono probabile che il contagio sia avvenuto dall’esterno, forse da parte di qualche familiare in visita ai pazienti. La direzione sanitaria ha attivato le misure previste dai protocolli, isolando i degenti e sospendendo temporaneamente l’attività del reparto di medicina generale.

Reparto chiuso per precauzione

La chiusura del reparto si è resa necessaria per consentire la sanificazione degli ambienti e garantire la sicurezza degli altri pazienti e del personale sanitario. Nel frattempo, i sei anziani risultati positivi sono stati trasferiti nei reparti dedicati ai malati Covid, dove sono costantemente monitorati.