L’Agenda Sud è stata estesa per la prima volta anche alle regioni settentrionali attraverso Agenda Nord. In Campania, le scuole coinvolte nel progetto hanno registrato un miglioramento di 32 punti contro i 14 delle scuole per le quali non è stato avviato lo stesso percorso. Segnali positivi arrivano, inoltre, dal fronte dell’educazione alle relazioni. Almeno il 90% delle scuole superiori ha già avviato corsi curriculari in materia e, secondo i docenti, si registra un miglioramento nella qualità delle relazioni tra studenti nel 70% dei casi.

Durante l’incontro con le Consulte, il Ministro Giuseppe Valditara, ha ringraziato i docenti e i rappresentanti per il loro costante impegno e ha rivolto l’invito a partecipare al Summit internazionale sull’IA a scuola che si terrà a Napoli e al Giubileo dell’Educazione, entrambi in programma per ottobre 2025: due importanti occasioni di riflessione condivisa sul ruolo della scuola nella formazione culturale e civile delle nuove generazioni.