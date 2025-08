Anche per l’anno scolastico 2025-2026, il Comune di Napoli ha confermato l’erogazione delle cedole librarie elettroniche per l’acquisto dei libri di testo destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il contributo, che può arrivare fino a 280 euro a studente, è riservato alle famiglie con ISEE non superiore a 13.300 euro.

In attesa dell’attivazione ufficiale della piattaforma per la presentazione delle domande, prevista entro fine estate, il Comune ha pubblicato le prime informazioni ufficiali su importi, requisiti, modalità e scadenze.

A chi spetta il bonus libri 2025-2026

Il contributo è destinato agli studenti:

Residenti in Campania

Iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) nel Comune di Napoli

Appartenenti a famiglie con ISEE 2025 valido rientrante nelle due fasce stabilite:

Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633,00 €

Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 €

Le risorse saranno distribuite in via prioritaria ai richiedenti della Fascia 1. I fondi eventualmente residui saranno poi destinati ai beneficiari della Fascia 2.

Importo del bonus per ordine e classe

Il valore della cedola libraria elettronica varia in base alla classe frequentata dallo studente:

Scuola Secondaria di I Grado (medie)

1ª classe: € 280

2ª classe: € 110

3ª classe: € 125

Scuola Secondaria di II Grado (superiori)

1ª classe: € 275

2ª classe: € 170

3ª classe: € 240

4ª classe: € 210

5ª classe: € 180

Le cedole saranno spendibili esclusivamente presso librerie e cartolibrerie accreditate, il cui elenco sarà pubblicato dal Comune di Napoli.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere compilata online tramite il portale del Comune di Napoli, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. Il percorso per la presentazione sarà:

www.comune.napoli.it

→ Aree Tematiche → Scuola ed Educazione → Libri di testo

Requisiti da rispettare per l’accesso al contributo:

Attestazione ISEE 2025 in corso di validità, con indicazione dello studente nel nucleo familiare

Regolare iscrizione dello studente alla scuola e alla classe per cui si richiede il beneficio

Al termine della procedura verrà rilasciato un codice identificativo univoco, da conservare per verifiche future e per eventuali comunicazioni ufficiali.

Graduatorie e attivazione delle cedole

Le domande saranno valutate dal Servizio Diritto allo Studio, che pubblicherà:

Elenco degli ammessi

Elenco degli esclusi

sul sito ufficiale del Comune.

Solo dopo la pubblicazione delle graduatorie, le cedole elettroniche saranno attivate. Gli aventi diritto riceveranno un PIN necessario per l’utilizzo della cedola, le cui modalità di distribuzione saranno rese note con apposito avviso.

Scadenza per la domanda

La data ufficiale non è ancora stata confermata, ma si prevede che le richieste potranno essere presentate fino alle ore 14:00 del 22 settembre 2025. Si raccomanda di consultare regolarmente il sito del Comune di Napoli per eventuali aggiornamenti.

Dove usare le cedole librarie

Le cedole elettroniche potranno essere utilizzate solo presso librerie accreditate. L’elenco sarà reso disponibile dal Servizio Diritto allo Studio dopo l’attivazione ufficiale del beneficio.