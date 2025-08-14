Ancora un episodio di maltrattamento animale in città. Un cane è stato trovato rinchiuso in una cassa-trappola di legno e lasciato sotto il sole cocente, in condizioni di grave sofferenza. L’animale è stato soccorso dai volontari dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), che lo hanno preso in carico fornendogli cure immediate. Ora le sue condizioni sono in miglioramento. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del gesto.

La denuncia e l’allarme sul fenomeno

A segnalare l’episodio è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che è intervenuto insieme all’Oipa per il salvataggio.

Secondo Nando Cirella, delegato dell’Oipa, “nelle ultime settimane abbiamo registrato il raddoppio dei casi di violenza e abbandono di animali, soprattutto ad agosto, quando molti partono per le vacanze lasciando i propri animali in condizioni drammatiche”.

Un paradosso crudele

Borrelli ha sottolineato un paradosso amaro:

“Può sembrare assurdo, ma è meno crudele abbandonare un animale in strada che lasciarlo legato o rinchiuso senza via di fuga, esposto alle intemperie. In quel modo non ha neanche una minima possibilità di salvarsi”.

Le associazioni animaliste ricordano che il maltrattamento e l’abbandono di animali sono reati puniti dalla legge, con pene che possono arrivare a sanzioni severe e alla reclusione.